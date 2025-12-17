Guaio Milan, il big si opera: quanto dovrà stare fuori

Archiviato il pareggio contro il Sassuolo, il Milan è partito alla volta di Riad per giocarsi il primo trofeo stagionale. Massimiliano Allegri, per la Supercoppa italiana, dovrà fare a meno di Matteo Gabbia e Rafael Leao, per i due escluse lesioni muscolari ma non sono al meglio. La novità, però, riguarda Santiago Gimenez: l’attaccante messicano sente ancora dolore alla caviglia, e a breve si opererà.

Milan, Gimenez si opera: i tempi di recupero

Santiago Gimenez non è partito al meglio i n questa stagione. Zero gol trovati nelle 9 partite di campionato, e poi l’infortunio che lo tiene lontano dal rettangolo verde da un po’. La dirigenza, in sinergia con Massimiliano Allegri, inizia a ragionare sulla possibilità di un nuovo attaccante già a gennaio.

L’attaccante messicano, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, oltre a non partire con la squadra per Riad, si opererà alla caviglia: intervento di pulizia ossea per il bomber. I tempi di recupero sono di circa sei settimane, 2025 finito per Gimenez.

Gimenez out, la dirigenza ragiona sul futuro del messicano

In questo anno rossonero, l’ex attaccante del Feyenoord non ha mai pienamente convinto. In estate, Allegri lo ha confermato ma Gimenez non ha ripagato la fiducia. Ora arriva l’operazione che lo terrà fuori ancora per diverso tempo, tornerà in campo solo nel 2026, e la dirigenza non può che guardarsi intorno e attendere sviluppi di mercato. L’affondo rossonero per Niclas Fullkrug conferma come in casa Milan la permanenza di Gimenez sia tutt’altro che scontata.