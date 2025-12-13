“Gli manca serenità”, Allegri lancia l’allarme su un rossonero: cosa sta succedendo

Tanti i temi trattati da Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa. Dall’importanza e la difficoltà del match di domani, fino al punto sugli infortunati rossoneri. In una parte della conferenza ci si è anche concentrati sul momento di difficoltà che sta attraversando Christopher Nkunku. L’ex Chelsea non è riuscito a incidere come ci si aspettavano tutti, ma Allegri ‘scommette’ su una sua rinascita.

Allegri su Nkunku: “Abbiamo tutti fiducia in lui, gli manca serenità”

Durante la conferenza stampa di vigilia del match di domani contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha risposto in modo diretto e preciso alla domande sui problemi che sta finora affrontando Christopher Nkunku, prevedendo però una sua ripresa.

“Nkunku? Gli manca serenità, glielo dico sempre, sorridi di più e tutto andrà meglio. Lui è arrivato in un ambiente in cui lo volevamo tutti e in cui tutti abbiamo fiducia in lui. Deve solo trovare serenità e sorridere di più, è un giocatore importante e farà sicuramente ottime cose nel prossimo futuro”.

Il difficile adattamento di Nkunku

Solo un gol e tanti spezzoni di partita per Christopher Nkunku. Arrivato quest’estate per circa 40 milioni di euro, per il francese ci si aspettava un maggior rendimento e una maggior importanza nello scacchiere di Massimiliano Allegri.

Le sole quattro partite iniziate da titolare e il difficile rendimento in campo hanno sorpreso i più e, al contempo, hanno tolto sicurezze allo stesso calciatore. Allegri scommette su di lui e proverà in ogni modo a rilanciarlo. La stagione è lunga e con i problemi di Gimenez e Leao, al Milan serve Christopher Nkunku.