Tanta attesa per il ritorno in campo del Milan. I rossoneri hanno trionfato dopo una grande rimonta contro il Torino, recuperando il 2-0 di svantaggio grazie a Rabiot e un super Pulisic. Adesso l’appuntamento è per domani, dalle ore 12:30, dove a San Siro arriverà il Sassuolo. I padroni di casa cercheranno la seconda vittoria consecutiva, puntando almeno a mantenere il primo posto in classifica. Sul match e sul periodo dei rossoneri ha parlato Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa di vigilia.

Allegri in conferenza: “Leao non ci sarà domani, recupererà per la Supercoppa”

Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa di vigilia, ha rivelato le condizioni di alcuni giocatori del Milan alle prese con i propri problemi fisici. Nel caso di alcuni giocatori, i recuperi sono già fissati, come Athekame, che tornerà già domani, e Leao e Fofana, che torneranno per la Supercoppa.

“Fofana è rientrato del tutto ma domani lo lascio a casa non avendo avuto allenamenti con la squadra. Leao salterà il Sassuolo ma ci sarà per la Supercoppa, Athekame è invece recuperato”.

L’incertezza sui tempi di recupero di Gimenez

Se alcuni rientreranno nel breve, Santiago Gimenez sta ancora lavorando per tornare in forma. Il messicano, alle prese con un problema alla caviglia, sta cercando di rientrare nel più breve tempo possibile, come affermato dallo stesso Allegri.

“Gimenez sta lavorando per rientrare. Speriamo di averlo nel più breve tempo possibile”.

Sulle condizioni degli altri rossoneri, l’allenatore si esprime così: