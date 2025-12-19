Hojlund punisce il Milan, ma fu a un passo dal rossonero: cosa lo convinse ad accettare il Napoli

Il Milan perde 2-0 contro il Napoli e termina la sua avventura a Riyadh per la Supercoppa italiana. Rasmus Hojlund ha fatto la differenza, oltre al gol, l’attaccante danese ha offerta una grande prestazione, sovrastando Koni De Winter, tra i peggiori in campo per i rossoneri. L’ex centravanti del Manchester United, in estate, era stato ad un passo dai rossoneri: l’essere voluto fortemente da Antonio Conte ha fatto la differenza nella sua scelta finale.

Milan, Hojlund scelse il Napoli: il retroscena

Nel calcio, soprattutto nell’idea di gioco di Massimiliano Allegri, avere un bomber può fare tutta la differenza del mondo. Nella semifinale, andata in scena ieri sera, Hojlund lo ha ampiamente dimostrato, determinando il risultato finale con il suo gol e la sua ottima prestazione.

Lo ricorda anche l’edizione odierna di Tuttosport, che riporta l’affare mancato in estate dai rossoneri proprio per Rasmus Hojlund:

“Avere un centravanti a volte può aiutare. Lo sa bene Antonio Conte, che da anni si batte per avere sempre con se il fidato Romelu Lukaku e quando in estate il belga si è gravemente infortunato, ha puntato i piedi per avere a tutti i costi Rasmus Hojlund che in quei giorni stava riflettendo sulla proposta del Milan”

Mercato Milan, ora è caccia alla punta

In casa Milan si aspetta l’apertura del prossimo calciomercato invernale. Il lungo infortunio subito da Santiago Gimenez, operazione alla caviglia per l’attaccante messicano, ha complicato e non poco i piani di Massimiliano Allegri. La dirigenza, ora, è alla ricerca di una nuova punta di riferimento già a gennaio, con Niclas Fullkrug in vantaggio.