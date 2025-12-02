Il big rossonero non si tocca: pronto il rinnovo, il Milan così vuole blindarlo

Il Milan continua a convincere e a volare altissima in classifica. La squadra segue Massimiliano Allegri in tutto e per tutto. Il tecnico si fida dei suoi, di alcuni in particolar modo. Uno di questi è sicuramente Alexis Saelemaekers.

Milan, Saelemaekers non si muove: c’è il veto di Allegri

Arrivato a Milano, Allegri ha deciso di blindare ogni via d’uscita per Saelemaekers. Il tecnico livornese non ha mai avuto l’intenzione di rinunciare al belga. Dopo due stagioni in prestito tra Bologna e Roma, infatti, Alexis sta dimostrando tutto il suo potenziale.

Il suo contratto con i rossoneri scadrà a giugno del 2027, ma nei prossimi mesi arriverà il rinnovo. I primi colloqui con l’entourage sono già iniziati.