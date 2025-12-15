Tra pochi giorni c’è la delicata semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli. Una sfida che vede Allegri difronte ad una scelta complicata, sul chi schierare in attacco, visto ancora il dubbio legato alla presenza o meno di Rafael Leao, l’infortunio di Gimenez e con i soli Pulisic e Nkunku a piena disposizione. Quell’attaccante che il tecnico rossonero ha chiesto per tutta l’estata e che (forse) è vicino ad arrivare a Milano. Stiamo parlando di Niclas Fullkrug. Il tedesco è il profilo individuato per l’attacco di Allegri, nonostante un dato che fa già preoccupare.

Il Milan blocca Fullkrug, ma il tedesco non segna da aprile

Come riportato da SkySport, il ds Tare avrebbe già bloccato il calciatore per gennaio. Ma il dato che fa già spaventare i tifosi rossoneri – e Allegri – è quello relativo ai gol segnati dall’attaccante di proprietà del West Ham. Infatti, l’ultima rete ufficiale con la maglia degli Hammers risale al 5 aprile 2025, durante la sfida di Premier League pareggiata 2-2 con il Bournemouth.

Negli ultimi otto mesi l’andamento del tedesco è stato altalenate, condizionato anche dai tanti infortuni che gli hanno compreso gran parte della passata e attuale stagione, saltando in totale 32 partite nell’ultimo anno. Il dato preoccupa, ma l’ex Dortmund in passato ha dimostrato di saper segnare quando sta bene e, l’obiettivo Mondiali, può essere la giusta motivazione per far felice anche Allegri.