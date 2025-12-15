Il Milan pesca in casa…Juve! Pronto il colpaccio estivo per Allegri

Il Milan di Massimiliano Allegri sta certamente conducendo un campionato di altissimo livello. Il pareggio col Sassuolo è solo un piccolo stop, che non allontana però i rossoneri dalle zone alte della classifica. Il problema del club è riconducibile però al reparto offensivo, composto da alcuni infortunati come Santiago Gimenez, a rischio stop lungo, e tante seconde punte e trequartisti. Per questo, Massimiliano Allegri vorrebbe una punta vera: il sogno è Dusan Vlahovic.

Vlahovic-Milan? I rossoneri puntano il serbo per l’estate

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Milan non abbandona la pista Dusan Vlahovic. Il serbo, già nel mirino della squadra allenata da Massimiliano Allegri durante la scorsa estate, è tornato sul taccuino di Igli Tare in vista dell’estate 2026.

L’idea è quella di sfruttare la difficile situazione contrattuale dell’ex Fiorentina con la Juventus, tentando di convincere il giocatore a non rinnovare e trasferirsi a parametro zero al Milan.

C’è anche la pista Füllkrug a gennaio

Nel frattempo però il Milan deve correre ai ripari. Il possibile allungamento dei tempi di recupero per quanto riguarda Santiago Gimenez, necessiterà un intervento già a gennaio. Come riportato da Matteo Moretto, il nome designato dovrebbe essere quello di Niklas Füllkrug, centravanti classe 1993 del West Ham.

Il calciatore, 33 anni a febbraio, dovrebbe essere il rinforzo del mercato invernale del Milan, ma potrebbe non essere l’unico. L’investimento per il giocatore non dovrebbe essere troppo esoso, così da poter risparmiare in vista di un grande possibile acquisto per l’estate.

Tale investimento, per l’attacco, potrebbe proprio prendere il nome di Dusan Vlahovic. Tutto resta però nel campo delle ipotesi. Servirà capire quando e come recupererà Santiago Gimenez, se arriverà Füllkrug e, eventualmente, osservare il suo rendimento nella seconda parte di stagione. Infine, bisognerà attendere il termine della stagione per comprendere l’esito delle trattative di rinnovo tra Juventus e Vlahovic.