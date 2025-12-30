Il Milan punta al centrocampista brasiliano! Osservatori già al lavoro per il classe 2005

Il Milan si prepara alla trasferta in quel di Cagliari, con l’obiettivo di dare continuità ai tre punti conquistati contro l’Hellas Verona. Nel frattempo, la dirigenza continua a lavorare sul mercato, anche su profili più giovani. Occhi puntati su Alexsandro Amorim dell’Alverca.

Milan su Amorim: ecco chi è il talento brasiliano

Nato e cresciuto a Fortaleza, in Brasile, Amorim si è trasferito in Portogallo in estate. Il centrocampista classe 2005 ha già collezionato 18 presenze e due reti con la maglia dell’Alverca.

Secondo quanto riportato da ‘Record’, testata sportiva portoghese, alcuni osservatori rossoneri avrebbero assistito alla gara tra Estoril e Alverca per osservare il brasiliano.

La squadra di Amorim è stata sconfitta per 4-1, ma il gol della bandiera l’ha segnato proprio il 20enne di Fortaleza. Il Milan lo segue attentamente, ma sul giocatore ci sarebbero anche il Bologna e il City Group.