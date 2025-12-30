Milan – Como a San Siro: due ipotesi sulla data, quando può giocarsi

Dopo vari cambiamenti sulla decisone del luogo di Milan-Como, finalmente è arrivata la decisone definitiva: la gara si giocherà regolarmente a San Siro, esclusa dopo vari ripensamenti l’ipotesi Perth. Ipotesi che aveva fatto discutere e non poco i tifosi delle due squadre, e in generale del calcio italiano. Spuntano le due possibili date delle gara.

Milan – Como, si gioca a San Siro: ecco le due possibili date della gara

Pochi giorni fa è arrivata la decisone definitiva su uno degli argomenti più discussi dell’ultimo mese in casa Milan e non solo. La gara di Serie A tra Milan e Como, non si giocherà a Perth bensì si svolgerà regolarmente nella casa dei rossoneri nello Stadio San Siro.

La difficoltà, ora, era nel trovare una prima data utile nel calendario delle due squadre. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, dopo un confronto in Lega avvenuto questa mattina, sono due le date possibili per il recupero della gara: 17 o 24 febbraio.

Il Milan, quindi, affronterà il Como di Cesc Fabregas dopo la gara contro il Pisa nel caso venga confermato il 17. Oppure, dopo la gara in casa contro il Parma, nel caso si recuperi solo il 24 febbraio. Attesa nei prossimi giorni la decisone finale sulla data del recupero, ma la notizia che interessa maggiormente i tifosi è che la gara si giocherà nel loro stadio.