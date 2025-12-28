Il senatore dice addio al Milan? La risposta non esclude nessuno scenario

Milan, Fikayo Tomori ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn che non lasciano tranquilli i tifosi. Il difensore inglese in passato è già stato al centro di diversi rumors di mercato e tutt’ora il suo futuro a Milano, sponda rossonera, non è affatto assicurato. A tal proposito, nel post partita della gara contro il Verona, il difensore ha tergiversato rispetto ad una domanda sul suo futuro.

Milan, il futuro di Tomori è in bilico?

Fikayo Tomori ha risposto così ad una domanda di un giornalista che gli chiedeva se rimarrà ancora a lungo al Milan:

“Quest’anno mi sto godendo come stiamo giocando. Abbiamo una squadra giovane, però loro sono disponibili ad aiutare la squadra, anche nei momenti difficili. Io mi sto godendo la vita qua, al resto ci pensa la società e i miei agenti. Io sono focalizzato sul campo”.

Tomori si è espresso così nei confronti di Allegri

Tomori non ha solo parlato del futuro ma anche del suo presente in rossonero, queste le dichiarazioni dell’inglese: