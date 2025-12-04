Lazio-Milan, sentite Ricci: arriva la sentenza dopo le tensioni in campionato

In campionato ha giocato solo l’ultimo spezzone di gara, ma questa sera Samuele Ricci partirà dal primo minuto contro la Lazio. Il centrocampista del Milan prenderà il posto di Luka Modric in mediana. La responsabilità è importante, ma Ricci non sembra preoccupato.

A pochi minuti dal fischio d’inizio, il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita:

“La Coppa Italia è molto importante, perché è un obiettivo, bisogna andare avanti e fare una grande partita. Non basterà il 100% dopo quello che è successo in campionato. Non mi preoccupano le tensioni, ogni partita c’è un episodio di questi a favore o contro, ti può andare bene o male. Dobbiamo andare solo in campo, divertirci e vincere”.