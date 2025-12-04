Lazio-Milan, Zaccagni beffa nel finale: rossoneri eliminati dalla Coppa Italia

La Coppa Italia del Milan si conclude subito. La sfida contro la Lazio all’Olimpico si conclude con la vittoria per 1-0 da parte dei biancocelesti, andati a segno a 10 minuti dalla fine con un insolito colpo di testa di Zaccagni. Non un fondamentale su cui spicca il capitano della Lazio, che è però riuscito a battere Maignan sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Lazio-Milan: Zaccagni decisivo, non è sufficiente il solito Maignan

La Lazio trova una vittoria pesantissima nella sfida casalinga contro il Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo un primo tempo privo di emozioni, senza occasioni e dai ritmi molto bassi, anche la ripresa non sembra regalare particolari sussulti. La chance più grande capita intorno all’ora di gioco, con Leao che spara altissimo dai 13 metri, quasi un rigore in movimento.

Al minuto 80 la svolta sugli sviluppi di calcio d’angolo, con un colpo di testa spettacolare di Zaccagni, che riesce a superare un Maignan non super reattivo sul primo palo. Il portiere e capitano francese è super, però, pochi minuti dopo su Noslin, provando invano a regalare ancora una speranza ai rossoneri per un arrembaggio finale. In pieno recupero è Mandas protagonista su Pulisic, in una delle poche vere occasioni del Milan di tutta la partita.

La Lazio si riscatta così dopo la sconfitta in campionato, tanto discussa, dello scorso weekend, e strappa un pass per il prossimo turno, dove si ritroverà davanti il Bologna campione in carica, vittorioso a fatica contro il Parma.