Leao, dopo le critiche arrivano grandi elogi: condizione finalmente ritrovata?

Rafael Leao sta modificando il calciatore che è. Conosciuto come ala, ruolo in cui ha espresso il suo grande potenziale e ha mostrato lampi con grandissime giocate, adesso il portoghese si sta trasformando. Massimiliano Allegri sta portando a termine una metamorfosi in attaccante centrale, dove il portoghese sta imparando a giocare sempre più vicino alla porta e segnare con più continuità. A trattare questo cambio ruolo ci ha pensato un attaccante come Pazzini, che ha espresso il suo parere su questa ‘nuova veste’.

Pazzini su Leao: “Sta imparando i movimento di un nove”

L’ex attaccante del Milan Giampaolo Pazzini ha parlato a Sport Mediaset del nuovo ruolo di Rafael Leao e del suo rendimento finora.

“Leao gioca in modo molto particolare, sta migliorando spalle alla porta e sta imparando i movimenti di un nove“.

Pazzini evidenzia dunque una grande crescita nelle prestazioni in campo del portoghese da punta centrale. Quest’ultimo aspetto, oltre dal rendimento in campo, è anche osservabile dai numeri. Dopo 11 partite, Leao ha già segnato 6 gol stagionali. Giunti solo a inizio dicembre, è già a metà reti segnate rispetto all’annata scorsa (12 reti in totale).