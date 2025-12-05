Leao, dopo le critiche arrivano grandi elogi: condizione finalmente ritrovata?

di
Il Milan pensa al rinnovo di Leao.

Rafael Leao sta modificando il calciatore che è. Conosciuto come ala, ruolo in cui ha espresso il suo grande potenziale e ha mostrato lampi con grandissime giocate, adesso il portoghese si sta trasformando. Massimiliano Allegri sta portando a termine una metamorfosi in attaccante centrale, dove il portoghese sta imparando a giocare sempre più vicino alla porta e segnare con più continuità. A trattare questo cambio ruolo ci ha pensato un attaccante come Pazzini, che ha espresso il suo parere su questa ‘nuova veste’.

Pazzini su Leao: “Sta imparando i movimento di un nove”

L’ex attaccante del Milan Giampaolo Pazzini ha parlato a Sport Mediaset del nuovo ruolo di Rafael Leao e del suo rendimento finora.

“Leao gioca in modo molto particolare, sta migliorando spalle alla porta e sta imparando i movimenti di un nove“.

Pazzini evidenzia dunque una grande crescita nelle prestazioni in campo del portoghese da punta centrale. Quest’ultimo aspetto, oltre dal rendimento in campo, è anche osservabile dai numeri. Dopo 11 partite, Leao ha già segnato 6 gol stagionali. Giunti solo a inizio dicembre, è già a metà reti segnate rispetto all’annata scorsa (12 reti in totale).

Laura Bisogno

Gestione cookie