Leao nel mirino, è polemica sul portoghese: cosa sta succedendo

Il Milan di Massimiliano Allegri esce sconfitto dalla gara di Coppa Italia dell’Olimpico: passa il turno la Lazio di Maurizio Sarri grazie al gol di Mattia Zaccagni. Non è stata sicuramente la migliore prestazione dei rossoneri in stagione, e secondo i maggiori quotidiani sportivi, tra i peggiori in campo c’è Rafael Leao: voti sotto la sufficienza per il portoghese.

Lazio – Milan, Leao non incide: le pagelle

Arrivata una brutta batosta per il Milan, che è costretto ad arrendersi di fronte ad una buona Lazio, così da uscire dalla Coppa Italia. Allegri ha optato per qualche cambiamento di formazione, non rinunciando, però, al suo numero 10 Leao, tra i meno brillanti dei rossoneri scesi in campo.

I maggiori quotidiani sportivi, difatti, bocciano la prestazione di Rafael Leao e i voti sono durissimi. Di seguito le pagelle delle maggiori testate sportive:

“Il Corriere dello Sport 5: Chili di muscoli al servizio della squadra, ma errori fantozziani. Una rifinitura sprecata una svincolata da top horror, alto cielo” “Tuttosport 5: Non prende mai velocità, l’errore grave è aver cestinato l’opportunità del vantaggio calciando alto a ridosso dell’area piccola” “La Gazzetta dello Sport 5: Il peggiore. Sta più largo a sinistra e non fa la prima punta. Evita di dare riferimenti e finisce per essere poco nel vivo: dribbling che non fanno male e un’occasione sprecata sullo 0-0. Non il vero Leao, quello dell’ultimo mese”.

Leao bocciato? I numeri parlano chiaro

La prestazione di ieri sera non è stata sicuramente all’altezza di un giocatore delle qualità di Rafael Leao. Fin qui, il portoghese si è caricato sulle spalle il peso dell’attacco rossonero: 5 gol a referto in appena 9 partite giocate di Serie A, e ruolo di centravanti sempre più nelle corde. Lunedì sera contro il Torino, il numero 10 può subito riprendersi la scena da protagonista.