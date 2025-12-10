Lucca al Milan, clamoroso scambio con il Napoli: un rossonero va da Conte

Nelle scorse ore si è fatta spazio con insistenza una vera e propria bomba di mercato: Lorenzo Lucca al Milan. I rossoneri sono, infatti, alla disperata ricerca di un attaccante e se dovessero riuscire a liberarsi di Santiago Gimenez, punterebbero su un nuovo centravanti già a gennaio. Quel centravanti potrebbe essere proprio Lucca, che al Napoli sta deludendo e non poco. Per rendere possibile l’affare si starebbe pensando ad un clamoroso scambio tra i due club, con Ruben Loftus-Cheek che andrebbe da Antonio Conte.

Milan-Napoli, occhio allo scambio folle: Lucca per Loftus-Cheek

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul suo canale YouTube, in queste ore degli intermediari sarebbero al lavoro per capire la fattibilità di uno tra Milan e Napoli. In rossonero finirebbe Lucca e ad andare in azzurro sarebbe Loftus-Cheek, vista la necessità dei partenopei di coprire il vuoto a centrocampo causato dai tanti infortuni.

Si tratta comunque di un affare decisamente molto complicato: per poter cedere Lucca, il Napoli dovrebbe prima anticipare il riscatto da 26 milioni di euro dall’Udinese, con De Laurentiis che sarebbe anche restio a cedere il giocatore ad una diretta concorrente. Al tempo stesso, Max Allegri non vorrebbe privarsi di Loftus-Cheek, che ha dimostrato di poter essere un vero e proprio jolly per il Diavolo.

Milan, serve sistemare Gimenez: possibile interesse dalla Bundesliga

In ogni caso, prima di potersi muovere in entrata, il Milan dovrà prima riuscire a vendere Gimenez. Operazione non semplice visto l’investimento fatto un anno fa e viste le difficoltà di monetizzare a stagione in corso. Sul messicano ci sono comunque estimatori dalla Germania, che potrebbe provare ad affondare il colpo nelle prossime settimane.