Lucca al Milan, clamoroso scambio con il Napoli: un rossonero va da Conte

Max Allegri e Antonio Conte, rispettivamente allenatori di Milan e Napoli

Nelle scorse ore si è fatta spazio con insistenza una vera e propria bomba di mercato: Lorenzo Lucca al Milan. I rossoneri sono, infatti, alla disperata ricerca di un attaccante e se dovessero riuscire a liberarsi di Santiago Gimenez, punterebbero su un nuovo centravanti già a gennaio. Quel centravanti potrebbe essere proprio Lucca, che al Napoli sta deludendo e non poco. Per rendere possibile l’affare si starebbe pensando ad un clamoroso scambio tra i due club, con Ruben Loftus-Cheek che andrebbe da Antonio Conte.

Milan-Napoli, occhio allo scambio folle: Lucca per Loftus-Cheek

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul suo canale YouTube, in queste ore degli intermediari sarebbero al lavoro per capire la fattibilità di uno tra Milan e Napoli. In rossonero finirebbe Lucca e ad andare in azzurro sarebbe Loftus-Cheek, vista la necessità dei partenopei di coprire il vuoto a centrocampo causato dai tanti infortuni.

Si tratta comunque di un affare decisamente molto complicato: per poter cedere Lucca, il Napoli dovrebbe prima anticipare il riscatto da 26 milioni di euro dall’Udinese, con De Laurentiis che sarebbe anche restio a cedere il giocatore ad una diretta concorrente. Al tempo stesso, Max Allegri non vorrebbe privarsi di Loftus-Cheek, che ha dimostrato di poter essere un vero e proprio jolly per il Diavolo.

Ruben Loftus-Cheek immortalato mentre saluta i compagni dopo l'uscita dal campo
Ruben Loftus-Cheek, può finire al Napoli in uno scambio con Lucca

Milan, serve sistemare Gimenez: possibile interesse dalla Bundesliga

In ogni caso, prima di potersi muovere in entrata, il Milan dovrà prima riuscire a vendere Gimenez. Operazione non semplice visto l’investimento fatto un anno fa e viste le difficoltà di monetizzare a stagione in corso. Sul messicano ci sono comunque estimatori dalla Germania, che potrebbe provare ad affondare il colpo nelle prossime settimane.

Raffaele Cafagna

Sono un aspirante giornalista classe 2003 che tra pochi mesi conseguirà il tesserino da pubblicista. Grande appassionato di calcio, ma di ogni sport in generale, ho intrapreso da pochi anni la carriera in questo mondo con la certezza che realizzerò il mio sogno: raccontare e vivere di sport.
