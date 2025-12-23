Maignan sempre in bilico, il Milan corre ai ripari: ecco il sostituto

Viste le difficoltà legate al rinnovo del contratto di Mike Maignan, il Milan è alle prese con la scelta del profilo migliore per la propria porta. Nelle ultime ore si è fatto avanti con insistenza il nome di Hugo Souza, estremo difensore in forza al Corinthians. Igli Tare sonda la pista, nella speranza di poter donare il portiere adatto a Massimiliano Allegri.

Il rinnovo di Maignan è in salita: la situazione che preoccupa il Milan

Il Milan deve risolvere al più presto la scottante questione legata alla porta. La permanenza di Mike Maignan in rossonero sembra sempre più lontana, con il contratto del francese che scadrà il prossimo 30 giugno.

Già nel corso della scorsa estate Maignan sembrava prossimo all’addio, con il Chelsea che era pronto a strapparlo al Diavolo per portarlo a Londra. L’opposizione di Massimiliano Allegri al trasferimento del portiere, in unione alla volontà dei Blues di puntare tutto su Robert Sanchez, ha fermato tutto, ma le trattative per il rinnovo non hanno mai visto sostanziali passi in avanti negli ultimi mesi. Proprio per questo motivo, Igli Tare pensa di tutelarsi puntando su Hugo Souza.

Il Milan su Hugo Souza: la scelta di Igli Tare per il dopo Maignan

Il direttore sportivo rossonero ha scelto il portiere del futuro: si tratta di Hugo Souza, 26enne in forza al Corinthians. Un nuovo nome, quasi a sorpresa, che è emerso in queste ultime ore.

Il brasiliano è fresco di vittoria della Coppa del Brasile e potrebbe decidere di cedere innanzi ad un’allettante proposta da parte di una società europea dalla grande storia come il Milan. In caso di definitivo addio alle trattative per il prolungamento contrattuale di Maignan, il club rossonero sposterà tutte le proprie attenzioni su Hugo Souza. A riportare la notizia è Sport Mediaset.