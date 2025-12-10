Mercato Milan, che sogno per la porta: si punta uno dei migliori al mondo

In vista del possibile addio a parametro zero di Mike Maignan, sempre più probabile e sempre più vicino in termini di tempistiche, il Milan continua a sondare sul mercato numerose possibilità per il suo sostituto. Uno degli ultimi nomi saltati all’occhio, oltre a profili noti come Caprile, è quello di Alisson Becker, ex portiere della Roma e leggendario estremo difensore del Liverpool, nonché uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Si tratterebbe di un colpo stellare, con i presupposti che non sono affatto scoraggianti.

Alisson per il post-Maignan? L’indiscrezione fa sognare il Milan

Come svelato dall’esperto di mercato Sacha Tavolieri, membro del team di Sky Sport Svizzera, il Milan starebbe valutando il profilo di Alisson Becker come possibile erede di Mike Maignan in porta. La partenza del francese ormai pare pressocché scontata, con un rinnovo quasi sfumato definitivamente. Ecco che, dunque, il Diavolo pare aver già allacciato i primi contatti esplorativi con l’entourage del portiere brasiliano in vista della prossima estate di calciomercato (che si preannuncia davvero rovente).

I presupposti non sembrano spaventare: il Milan sogna!

Certamente l’accostamento di un nome così d’élite come quello di Alisson al Milan potrebbe far sorridere. Tuttavia, le condizioni non sembrerebbero affatto proibitive: una carta d’identità non più estremamente favorevole (33 anni d’età), un contratto con il Liverpool in scadenza a giugno 2027 e la presenza in rosa di un compagno di reparto piuttosto scomodo per la titolarità, vale a dire l’ex Valencia Mamardashvili. I costi per l’operazione non sarebbero estremamente proibitivi e, dunque, si potrebbe sognare un trasferimento stellare in ottica estate 2026.