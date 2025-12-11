Mercato Milan, individuato il primo nome per l’attacco: è sfida alla Roma

Con il passare delle settimane, Santiago Gimenez sa diventando sempre di più un grande punto di domanda. L’attaccante messicano sta continuando a lavorare a parte a Milanello, con il suo infortunio alla caviglia che sembra diventato ormai un mistero. Intorno all’ex Feyenoord non mancano inoltre le voci di mercato ed un suo addio a gennaio non sarebbe da scartare. In attesa di capire quali saranno i prossimi passi di Gimenez, il club rossonero mette nel mirino (ancora una volta) Joshua Zirkzee.

Milan, Zirkzee prima scelta di Tare per l’attacco se parte Gimenez

Joshua Zirkzee è il nome in cima alla lista del Milan per rinforzare l’attacco in vista del mercato di gennaio. Come raccontato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’operazione sarebbe strettamente legata all’uscita di Santiago Gimenez, il cui futuro in rossonero appare tutt’altro che certo. Nelle scorse settimane ci sarebbe già stato un primo contatto con Kia Joorabchian, agente del giocatore.

Sull’attaccante del Manchester United ci sarebbe l’interesse anche della Roma, alla ricerca di un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Milan-Zirkzee, le condizioni del Manchester United

Il Manchester United non sarebbe contrario alla cessione di Joshua Zirkzee ma per salutare l’olandese le condizioni sembrano essere molto stringenti. I Red Devils vorrebbero intavolare un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, condizionato all’eventuale qualificazione in Champions League del Milan. Il costo del riscatto si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro.

Il club inglese, inoltre, vorrebbe trattenere l’ex Bologna fino a fine gennaio, quando rientreranno Mbeumo e Diallo dalla Coppa d’Africa. Il club rossonero, dal canto suo, preferirebbe un diritto piuttosto che un obbligo di riscatto e cercherà di ammorbidire la posizione dello United nel corso delle prossime settimane.