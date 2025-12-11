Futuro Gimenez, destino segnato? Spunta una nuova soluzione

Il Milan deve fare i conti con la situazione riguardo Santiago Gimenez: l’attaccante messicano è ormai indisponibile da più di un mese e, nelle gare precedenti, il suo rendimento è stato davvero pessimo. Ora sembra davvero sprofondato in fondo alle gerarchie di Allegri e, dunque, è sempre possibile una sua partenza a gennaio, seppur lui e l’entourage ribadiscano la voglia di restare in rossonero. Nel frattempo, però, il suo rientro a pieno regime dall’infortunio alimenta dubbi su dubbi tra condizione e rendimento.

Gimenez, che succede? L’infortunio preoccupa il Milan

Come riportato da Gazzetta.it, l’infortunio di Santiago Gimenez sta continuando a creare problemi, con il recupero che va ormai per le lunghe. Il pacchetto offensivo del Milan a disposizione di Allegri è piuttosto carente, con i soli Leao, Pulisic e Nkunku (grande delusione fin qui) a disposizione dell’allenatore. Dunque, dall’ambiente rossonero filtrano preoccupazione e perplessità intorno allo stato di Gimenez, con il centravanti messicano ormai assente da Milan-Roma del 2 novembre. Una situazione davvero misteriosa, che non fa che peggiorare i giudizi negativi sull’ex Feyenoord.

Il mercato è alle porte: Gimenez piace in Germania

Data la difficoltà nell’imporsi e la sempre minor fiducia nei confronti di Santi Gimenez, non è da escludere una sua partenza nel corso del mercato di gennaio. Giocatore e agente vorrebbero continuare in rossonero per giocarsi altre chances, ma nel frattempo il mercato incombe: alcuni club dalla Bundesliga tedesca seguono il messicano con grande attenzione e potrebbero offrirgli possibilità di riscatto in un ambiente poco pressato mediaticamente. Inoltre, la sua cessione sbloccherebbe il mercato del Milan, che pullula di possibili nomi in entrata.