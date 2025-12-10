Milan-Nkunku, il francese sta deludendo tutti: clamoroso addio già a gennaio?

Pagato in estate dal Milan circa 40 milioni di euro, è evidente che al momento Christopher Nkunku non abbia rispettato le aspettative. Il francese ha timbrato il cartellino solo una volta contro il Lecce in Coppa Italia, ma ciò che preoccupa di più sono le prestazioni. L’ex Chelsea sembra essere un pesce fuor d’acqua, con Max Allegri che non riesce a trovargli una collocazione nel suo scacchiere. In virtù dell’investimento fatto dal Diavolo solo qualche mese fa, appare difficile pensare ad un suo addio già a gennaio. Ma è davvero così difficile?

Milan, Allegri vuole un attaccante diverso da Nkunku: occhio all’Arabia Saudita

Seppur qualche giorno fa Max Allegri abbia elogiato in conferenza le “straordinarie qualità tecniche” di Nkunku, è evidente che per il suo Milan il tecnico livornese vuole altro. Per questo motivo, come riportato da TMW, la cessione già a gennaio di Nkunku non è da escludere. Sul francese ci sono le mire di alcuni club sauditi, che potrebbero anche presentare un’offerta per acquistare il rossonero a titolo definitivo.

Se davvero dovesse arrivare un’offerta interessante, il Milan non si opporrebbe di certo e anzi saluterebbe con molto piacere il francese. In caso di addio di Nkunku, il Diavolo virerebbe subito su un attaccante più adatto allo stile di gioco di Allegri.

Il Milan va a caccia del nove: da monitorare l’ipotesi Lucca

Per un acquisto che va via dopo soli sei mesi, potrebbe essercene un altro che arriva dopo essersi trasferito appena sei mesi fa. Uno dei nomi presi in considerazione dal Milan è, infatti, Lorenzo Lucca. L’ex Udinese non sta convincendo al Napoli e con il rientro dall’infortunio di Romelu Lukaku, per lui potrebbe esserci ancor meno spazio.