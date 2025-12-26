Mercato Milan, l’assalto non è finito: nuovo affondo per l’obiettivo numero uno

Mike Maignan lascerà con molte probabilità il Milan al termine di questa stagione. Come raccontato da Matteo Moretto nelle scorse ore, non sarebbero ancora stati fatti passi verso il rinnovo e la sensazione è che a fine anno il francese si accaserà altrove a parametro zero. In attesa di capire la decisione definitiva di Maignan, il club rossonero starebbe lavorando per bloccare l’eventuale sostituto in vista di giugno: il nome in questione è quello di Hugo Souza, nome su cui il club vuole insistere nonostante le difficoltà.

Milan, previsti nuovi contatti con il Corinthians e con Hugo Souza

Il Milan prevede di avere nuovi contatti sia con il Corinthians sia con Hugo Souza nel corso del mese di gennaio. Come raccontato da Matteo Moretto in un video sul proprio canale ‘YouTube’, il club rossonero vuole cercare di anticipare la concorrenza e proverà a capire se sarà possibile eventualmente bloccare il portiere classe 1999 in vista di giugno.

Hugo Souza-Milan, il Corinthians respinge la prima proposta rossonera

Nelle scorse ore il Milan aveva fatto una proposta scritta al Corinthians per Hugo Souza. Come raccontato da Matteo Moretto, il club brasiliano ritiene che in questo momento il valore del proprio portiere sia superiore alla proposta fatta dai rossoneri ma non solo: il classe 1999 verdeoro vuole restare al Corinthians fino al Mondiale e poi dopo concentrarsi eventualmente su una nuova avventura. Il Milan ha però intenzione di proseguire con la tratt