Mercato Milan, per Fullkrug non è chiusa: ecco il piano B che può avanzare

Il Milan ha bisogno di quel rinforzo offensivo che Allegri ha tanto richiesto dopo la firma sul contratto lo scorso maggio. È sempre stato un desiderio, mai nascosto, di voler un centravanti tutto suo, da far crescere e su cui puntare nella sua seconda avventura rossonera. Santi Gimenez non ha convinto e per di più ci sarebbe l’ipotesi operazione alla caviglia che complica ancora di più il tutto. Leao si sta comportando bene nel ruolo di “9”, ma Allegri vuole l’uomo che ti sappia difender palla e far salire la squadra e ora, oltre al già noto Fullkrug, si rifà viva la pista Joshua Zirkzee.

Fullkrug in pole, ma Zirkzee resta un obiettivo: un ostacolo complica tutto

Il tedesco piace e non solo in termini di caratteristiche tattiche. Il 32enne sarebbe praticamente un affare a “costo zero”, visto che dalle parti di West Ham lo lascerebbero partire in prestito secco. E il ds Tare si è già mosso per bloccare l’ex Dortmund, aspettando di capire gli altri possibili sbocchi di mercato. E tra questi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe proprio Joshua Zirkzee.

L’olandese è da sempre tra i favoriti in casa Milan, tanto che si pensava che, dopo Bologna, sarebbe stata proprio la Milano rossonera la successiva casacca italiana dell’attuale 11 dello United. Proprio quel Manchester United da cui l’ex rossoblù vuole separarsi, ritornando in quell’Italia che lo ha fatto esplodere. E i Red Devils non vogliono perderlo a poco e sì accetterebbero un prestito (per fine gennaio), ma solo in caso di un obbligo di riscatto fissato intorno ai 35 milioni. E in aggiunta ci sarebbe da battere anche la forte concorrenza della Roma del Gasp. Una trattativa che il diavolo studia, mentre valuta anche altre piste.

Dopo il piano B, c’è anche il piano C: il Milan guarda anche in Italia

Dunque in ordine: Fullkrug, Zirkzee e Mateo Pellegrino. Proprio questo, come riportato sempre da La Gazzetta dello Sport, resta sullo sfondo, ma qui la situazione è ancora più complessa dell’olandese. Infatti il Parma non ha alcun interesse a vendere a gennaio il suo attaccante argentino, e aprirebbe ad una cessione solo per l’estate o solo in caso di un’offerta irrinunciabile da parte del Milan.

Mauro Icardi invece resta un nome solo per alimentare l’altra sponda di Milano, visto che l’argentino ex Inter percepisce un stipendio troppo alto al Galatasaray impossibile, al momento, per l’economia rossonera. Mai dire mai, e il calciomercato invernale in un modo o in altro, riesce sempre a regalare colpi di scena incredibile.