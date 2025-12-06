Mercato Milan, per l’attacco si guarda in Inghilterra: Tare pesca tre nomi dalla Premier

L’apertura del prossimo calciomercato invernale si avvicina sempre di più, e in casa Milan s’inizia a ragionare sulle mosse da effettuare. La dirigenza rossonera, visto il singolo impegno del campionato, sta riservando le sue energie sull’enigma attaccante.

Santiago Gimenez, nonostante la fiducia di Massimiliano Allegri, non ha pienamente convinto e il direttore sportivo Igli Tare è pronto a volare in Inghilterra per pescare il prossimo centravanti rossonero. Tre i nomi sul taccuino dell’uomo mercato: Niclas Fullkrug, Arnaud Kalimuendo e Jean-Phlippe Mateta.

Milan, il bomber arriva dalla Premier?

L’attaccante messicano, in questo primo anno di Milan, non ha espresso tutte le sue qualità. O i gol segnati fin qui in campionato, numeri che non possono appartenere al centravanti del Milan. La dirigenza rossonera, perciò, inizia a guardarsi intorno, precisamente in Inghilterra.

Come riportato dall’edizione del Corriere dello Sport, il nuovo direttore sportivo del Milan Igli Tare guarda con molta attenzione il mercato degli attaccanti proveniente dalla Premier League. Diversi i profili seguiti: Mateta del Crystal Palace, desideroso di vestire la casacca rossonera, Fullkrug del West Ham, alternativa d’esperienza visti i 32 anni, e Kalimuendo del Nottingham Forest, seguito anche dalla Roma di Gasperini.

Mercato Milan, Gimenez prepara la valigia?

Per acquistare un nuovo bomber, il Milan dovrebbe prima cedere il suo attuale attaccante. Quattro “centravanti” per una sola competizione sono il numero giusto, e Santiago Gimenez è il principale indiziato per far spazio ad un nuovo acquisto. Il messicano, però, intende giocarsi le sue chance almeno fino a gennaio, come testimoniato dal padre qualche giorno fa.