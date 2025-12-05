Milan, a fine anno sarà Scudetto? I numeri sono impressionanti

Dopo un’esordio amaro e mosse di mercato mirate, l’eliminazione prematura in Coppa Italia del Milan ha acceso i riflettori su paralleli inquietanti col Napoli di Conte. Il percorso di Allegri è molto simile a quello del tecnico leccese, e i tifosi ora iniziano a sognare un finale analogo.

Delusioni e rivoluzioni : le coincidenze clamorose tra Napoli e Milan

Entrambe le formazioni hanno chiuso l’annata precedente in modo deludente: il Napoli, fresco di vittoria dello scudetto, era sprofondato al decimo posto con un valzer di tecnici in panchina, tre in totale, e senza un posto nelle competizioni europee.

Simile la stagione rossonera: ottava in classifica, con due mister diversi, prima Fonseca e poi Conceicao, che non hanno evitato l’assenza dalle coppe europee. Le società non hanno badato a spese per invertire la rotta: il Napoli con Conte e il DS Manna, il Milan con Allegri e l’ex Lazio Igli Tare.

Esordi deludenti, colpi di mercato lampo e… la Coppa Italia

L’inizio di stagione ha regalato copioni quasi identici, con sconfitte brucianti all’esordio che hanno suonato l’allarme. I partenopei erano caduti 3-0 a Verona, e subito dopo, a fine agosto, avevano acquistato il pilastro della rimonta: Scott McTominay. Idem per i rossoneri: superati 2-1 in casa dalla Cremonese, decidono di chiudere per Rabiot, pupillo di Allegri.

E poi, l’ultima: l’uscita dalla Coppa Italia, contro la Lazio, a dicembre. Che, tradotto, significa zero distrazioni con altre competizioni. Basterà per arrivare al titolo? Presto per dirlo, ma le coincidenze, ad oggi, fanno sognare i tifosi rossoneri.