Mercato Milan, possibile affare a costo zero: Tare pesca in casa Lazio

In attesa del ritorno in campo contro il Sassuolo in campionato, il Milan è ora concentrato sul mercato e su come rinforzare la sua rosa. La dirigenza, a tal proposito, è a lavoro per garantire nuovi innesti a Massimiliano Allegri sia per gennaio che per la prossima stagione. E sul taccuino rossonero ora è finito il laziale Adam Marusic.

Marusic in scadenza, il Milan valuta attentamente

L’attuale terzino destro della Lazio ha un contratto che scade il prossimo giugno. Una situazione che fa gola a tante della nostra Serie A, intenzionate a prendere un calciatore esperto come il montenegrino. E tra questa c’è anche il Milan di Allegri.

D’altronde gli arrivi estivi di Modric e Rabiot sono stati un chiaro segnale di un mercato concentrato più al presente che al futuro, con calciatori già pronti per vincere. E Marusic rappresenterebbe un ulteriore innesto in una rosa molto esperta come quella rossonera. Per questo, come riportato da Tuttomercatoweb, il montenegrino è stato offerto proprio al Milan. Ma il 77 biancoceleste è stato offerto anche ad un’altra big.

Il rinnovo non arriva, Milan e Juventus sulle sue tracce: e occhio alla sorpresa Napoli

Resta un nodo da sciogliere, ovvero il contratto del montenegrino. La Lazio e il calciatore si sono già incontrate per trovare un accordo, ma Marusic vorrebbe un contratto più lungo rispetto a quello annuale offerto da Lotito. Proprio per questo motivo, la sua permanenza non è più certa.

Il suo addio, infatti, è possibile che avvenga anche nell’imminente mercato invernale, con un calciatore praticamente preso a zero, ma con un grande bagaglio di conoscenza della nostra Serie A. Il giocatore è stato offerto al Milan e alla Juventus, con Allegri e Spalletti intenzionati a portare esperienza all’interno delle rispettive rose. Ma resta anche il Napoli sul 77 di Sarri che, in caso di mancato accordo con la Lazio, potrebbe spingersi per un acquisto a parametro zero per la prossima stagione.