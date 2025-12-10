Milan, nome nuovo per la porta: occhi puntati in Brasile

Il Milan è concentrato sul campionato, unico impegno di questa stagione dopo la Supercoppa. La società, tuttavia, pensa anche al futuro. Il contratto di Mike Maignan è in scadenza e il rinnovo sembra lontano. Se non si dovesse trovare l’accordo, i rossoneri dovranno trovare un nuovo portiere. Il nome nuove è Hugo Souza del Corinthias.

Maignan non rinnova: i rossoneri pensano a Hugo Souza

Nei prossimi mesi, probabilmente fino a giugno, il Milan proverà a convincere Maignan. Se il francese non dovesse accettare il rinnovo, però, la società rossonera dovrà guardare oltre. Secondo Gianluca di Marzio, la dirigenza sta monitorando il profilo di Hugo Souza. Il portiere classe 1999 è arrivato al Corinthias quest’anno dal Flamengo, per una somma inferiore al milione di euro. Il suo valore di mercato, però, è schizzato fino a 10 milioni.

Mercato Milan, la priorità resta il rinnovo di Maignan

Si, la priorità del Milan è quella di rinnovare il contratto di una bandiera della storia recente rossonera. Maignan sta disputando un’ottima stagione insieme al resto della squadra e Allegri non vorrebbe privarsene. La scelta finale, però, sarà del giocatore e del suo entourage. I rossoneri, nel frattempo, tengono in considerazione Hugo Souza, che ha già fatto il suo esordio nella nazionale maggiore brasiliana.