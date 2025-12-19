Milan, accelerata decisiva per Fullkrug: cosa manca per chiudere l’affare

Il Milan muove passi concreti sul mercato e avvicina Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco ha raggiunto un accordo totale con il club rossonero sui termini personali di un contratto triennale. Ora l’attenzione si sposta sulla trattativa con il West Ham, proprietario del cartellino. La volontà del giocatore è chiara e sta incidendo sull’andamento dell’operazione, soprattutto alla luce dell’interesse concreto del Wolfsburg, disposto ad acquistarlo a titolo definitivo.

La scelta di Füllkrug e la strategia del Milan

Füllkrug ha espresso una preferenza netta per il Milan, nonostante il forte pressing del Wolfsburg. Il club tedesco era pronto a chiudere l’operazione a titolo definitivo, ma l’attaccante ha scelto di puntare sulla Serie A e sul progetto rossonero. Un segnale importante, che rafforza la posizione del Milan nella trattativa con il West Ham.

“Fullkrug ha raggiunto un accordo con il Milan per un contratto di tre anni, ora i rossoneri stanno chiudendo l’accordo con il West Ham per un prestito con opzione di acquisto” – ha scritto Nicolò Schira su X.

Füllkrug vede nel Milan l’occasione giusta per misurarsi in un campionato nuovo e competitivo. Per il club rossonero, invece, l’attaccante tedesco rappresenta un profilo di esperienza e affidabilità, utile per rinforzare il reparto offensivo già nel breve periodo. Ora la palla passa ai dirigenti, chiamati a chiudere un’operazione che potrebbe diventare uno dei colpi più interessanti della sessione.