Milan, c’è l’annuncio sul futuro di Thiago Silva: sogno ancora possibile?

Il nome di Thiago Silva ha riacceso per giorni l’entusiasmo dei tifosi del Milan, alimentando l’idea di un ritorno suggestivo in rossonero. A spegnere le voci, però, è Fabrizio Romano. Nel suo ultimo video sul canale YouTube, il giornalista esperto di mercato ha fatto chiarezza sul futuro del difensore brasiliano. Le sue parole indicano una direzione precisa, lontana dall’Italia e anche dalla Serie A, con il Milan che nel frattempo continua a valutare altri profili per rinforzare la difesa già nel mercato invernale.

Romano netto sul futuro di Thiago Silva

Fabrizio Romano è stato chiaro nel commentare le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Secondo il giornalista, l’ipotesi di rivedere Thiago Silva in Italia non trova riscontri concreti.

“Per quanto riguarda Thiago Silva, mi risulta che non giocherà in Italia. Da quel che so, andrà in un club europeo e lui ha anche una preferenza. Poi vedremo gli sviluppi, ma nel frattempo ho scritto il nome della sua prossima squadra su un fogliettino e lo mostrerò nei prossimi aggiornamenti”.

Un passaggio che chiude di fatto la porta a un ritorno romantico in Serie A, almeno allo stato attuale.

Milan fuori dai giochi, solo un contatto dalla Fiorentina

Nel suo intervento, Romano ha anche chiarito la posizione dei club italiani. Il Milan, in particolare, non risulta coinvolto in alcuna trattativa.

“Oggi non mi risulta che sia in trattativa con il Milan. L’unica squadra italiana che ha chiamato è la Fiorentina, ma il giocatore è orientato verso altri club”.

Un’indicazione che conferma come la pista italiana sia marginale e poco gradita al difensore brasiliano, nonostante il suo passato in rossonero.

Il Milan guarda avanti per la difesa

Con Thiago Silva fuori dai radar, il Milan prosegue il proprio lavoro su altri nomi. La dirigenza è consapevole delle esigenze del reparto difensivo e valuta soluzioni diverse, anche in vista del mercato invernale. L’obiettivo è rinforzare la rosa senza affidarsi a operazioni nostalgia, puntando su profili funzionali al progetto tecnico.

Le parole di Romano riportano il dibattito su un piano più concreto. Il calcio vive di suggestioni, ma le scelte passano dalla sostenibilità e dalla visione. E il Milan, questa volta, sembra intenzionato a guardare solo avanti.