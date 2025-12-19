Milan – Como in Australia, non si torna indietro: messaggio di De Siervo ai tifosi!

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, si è espresso nuovamente sulla decisione definitiva di disputare il match di campionato tra Milan e Como a Perth, in Australia. Decisione, questa, ribadita anche questa sera nel pre-partita del match di Supercoppa tra Inter e Bologna.

De Siervo su Milan – Como in Australia: “Al centro i tifosi internazionali”

Intervenuto nel pre-partita di Inter-Bologna, match valido per le semifinali di Supercoppa italiana, Luigi De Siervo si è espresso sulla scelta di disputare il match di Serie A tra Milan e Como in territorio straniero. Non solo, se si aggiunge l’enorme distanza che collega Milano a Perth. Tuttavia, stando a quanto ribadito, potrebbe non essere l’unica occasione in cui si verifica uno scenario del genere, come confermato ai microfoni di Mediaset.

Qui riportate le sue parole: