Milan, Allegri ha deciso: scelta fatta per il mercato di gennaio

Il tema calciomercato, per quanto riguarda il Milan, è stato uno dei temi trattati in giornata sia dagli esperti di mercato sia dallo stesso allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri. Le necessità del club sono diverse, ma si dovrà decidere se e dove intervenire durante il mercato invernale. Matteo Moretto rivela come la necessità del Milan sia più un attaccante che un difensore.

Il Milan vuole un attaccante: l’indiscrezione di Moretto

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan sarebbe alla ricerca di un centravanti in vista del calciomercato di gennaio. Nelle ultime settimane si parla di interessamenti dei rossoneri per un difensore centrale, ma il tema prima punta al momento è prioritario.

La difesa, in caso di occasione last minute o durante il mercato, può essere un reparto su cui si potrà agire, ma Igli Tare cercherà in ogni modo di migliorare la situazione del Milan nel reparto offensivo, soddisfacendo anche le richieste di Massimiliano Allegri.

La conferma di Allegri in conferenza: “Costretti a trovare soluzioni interne in attacco”

Lo stesso Massimiliano Allegri, incalzato durante la conferenza stampa odierna, ha risposto sui problemi del reparto offensivo, che vede il tecnico dover fare di necessità virtù dopo gli infortuni di Santiago Gimenez (e la mancanza di una sua riserva per caratteristiche) e di Rafa Leao.