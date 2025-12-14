Milan, Caressa pazzo di un calciatore rossonero: “È lui quello decisivo!”

Al termine del match di oggi tra Milan e Sassuolo, a SkySport, il giornalista Fabio Caressa ha avuto parole di grande elogio per Adrien Rabiot, considerato da lui il giocatore più decisivo arrivato in Italia. Caressa ha anche sollevato una riflessione sul mancato rinnovo di contratto da parte della Juventus nei confronti del centrocampista francese, e ha analizzato la sua importanza anche per gli equilibri del Milan, suggerendo che la sua presenza sia fondamentale in determinate situazioni.

Caressa esalta il ruolo di Rabiot in Italia

Secondo Caressa, Rabiot ha avuto nuovamente un impatto decisivo sul calcio italiano, diventando uno dei protagonisti assoluti per il Milan. L’analisi di Caressa si concentra sul fatto che il centrocampista francese sia riuscito a emergere come uno degli elementi più influenti:

“Il giocatore più decisivo che è arrivato in Italia, secondo me è Rabiot. Un calciatore che è sempre decisivo. Mi chiedo come sia possibile che la Juventus non gli abbia rinnovato il contratto” – ha dichiarato Caressa, esprimendo stupore per la mancata conferma da parte della Juventus.

Rabiot ha portato dinamismo e qualità al centrocampo, confermando il suo ruolo chiave nella formazione rossonera e dimostrando una costante crescita dal suo arrivo.

Il ruolo di Rabiot negli equilibri del Milan

Caressa ha anche sottolineato come Rabiot sia fondamentale per gli equilibri del Milan. In particolare, Caressa ha notato che la presenza di Rabiot vicino a Bartesaghi rafforza la posizione della squadra rossonera in campo. Se al posto di Rabiot ci fosse stato un altro giocatore, come Leao, le dinamiche della squadra potrebbero essere molto diverse.

“Rabiot per gli equilibri del Milan è fondamentale, anche perché c’è Bartesaghi là vicino. Se lì ci fosse Leao le cose potrebbero essere più difficili” – ha detto Caressa, analizzando l’importanza del centrocampista anche in ottica futura per i rossoneri.

La valutazione di Caressa dimostra come il francese abbia un’influenza diretta sui risultati e sull’organizzazione delle squadre in cui gioca, sia per la Juventus che in prospettiva per il Milan.

Rabiot, che acquisto!

Rabiot è sicuramente uno dei migliori acquisti dei rossoneri nella scorsa sessione estiva di calciomercato. L’ex Juventus riesce a mettere sempre in difficoltà le difese avversarie: la sua forza fisica è l’elemento chiave del centrocampo del Milan. Ora Allegri se lo gode, nuovamente, dopo l’esperienza insieme in bianconero.