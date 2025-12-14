Milan, ecco il sostituto di Gimenez: c’è l’annuncio!

Lo stop in campionato contro il Sassuolo non ferma l’entusiasmo di un avvio comunque brillante dei rossoneri, nonostante l’assenza di quel centravanti tanto richiesto da Massimiliano Allegri appena arrivato a Milano. Ma ora ci siamo, con il bomber che potrebbe arrivare: stiamo parlando di Niclas Fullkrug.

Dopo giorni di continue voci legate ad un possibile futuro in maglia rossonera del tedesco, ora arriva la conferma da parte dell’esperto di calciomercato, Matteo Moretto. Il ds Tare, infatti, nei prossimi giorni avrà nuovi contatti diretti. Di seguito le sue parole:

“Fullkrug era uno nome che già circolava da ottobre per il Milan. Considerando i costi, vi posso dire che è sicuramente tra i profili ideali per il ds Tare. Il direttore sportivo sta lavorando e lavorerà nei prossimi giorni per portare avanti la trattativa. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti diretti sia con il West Ham che con l’entourage del calciatore”.