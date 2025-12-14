Milan, che occasione persa contro il Sassuolo: dato terrificante in questa stagione!

La stagione del Milan continua a sorprendere, ma non sempre in positivo. Nonostante il Diavolo sia stabilmente ai piani alti della classifica, la sfida contro le neopromosse sta diventando un vero incubo. Oggi, con il pareggio contro il Sassuolo, il Milan ha visto sfumare un’opportunità d’oro di allungare in classifica, soprattutto dopo la sconfitta del Napoli. Un trend negativo che Massimiliano Allegri dovrà affrontare.

Le difficoltà contro le neopromosse

Il Milan si trova a lottare per i vertici della classifica, ma contro le squadre neopromosse è in netta difficoltà. La serie di risultati del Diavolo contro tali realtà è allarmante: un 1-2 contro la Cremonese alla prima giornata, un altro pareggio 2-2 contro il Pisa e, oggi, ancora un 2-2 contro il Sassuolo, sempre a San Siro. Nonostante un inizio di stagione positivo quindi, c’è un campanello d’allarme per Allegri e la sua squadra.

Le cifre parlano chiaro: solo 2 punti in 3 partite, con 5 gol fatti e 6 subiti. Un precedente che i rossoneri ora dovranno immediatamente cambiare per restare in alto e per lottare per la vittoria del campionato.

Un’opportunità persa per il Milan

Oggi, con la sconfitta del Napoli, il Milan aveva una grande occasione per allungare in classifica. In un campionato che si preannuncia combattuto fino alla fine, questi punti persi potrebbero pesare. La prestazione contro il Sassuolo non è stata all’altezza delle aspettative, e Allegri dovrà riflettere sulla gestione di questi match, cruciali per il cammino verso la vetta.

Per il Milan, la chiave sarà capire come affrontare le squadre che, pur essendo appena salite, sono riuscite a mettere in difficoltà anche le formazioni più forti. La solidità in difesa e una maggiore determinazione in attacco sono le due aree su cui Allegri dovrà lavorare.

Ora la Supercoppa per rialzarsi

Ora il Milan è chiamato a compiere una prova di forza in Supercoppa Italiana, dove sfiderà il Napoli di Antonio Conte – in un momento delicato – in semifinale. In caso di vittoria poi, in finale ci sarà una tra Inter e Bologna. La competizione si tratta di un’occasione importante per riprendere fiducia e portare a casa un trofeo prezioso.