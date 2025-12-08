Milan, che mazzata per Allegri: arriva un forfait dell’ultim’ora

AGGIORNAMENTO ORE 11.15: Pulisic è sfebbrato e pronto a raggiungere Torino. Allegri recupera il suo calciatore all’ultimo minuto, sarà quantomeno in panchina nel match. Difficile una sua titolarità.

Ore 10.55: Il Milan scenderà in campo questa sera per affrontare il Torino, ma dovrà, con tutta probabilità, farlo senza Christian Pulisic. Allegri aveva annunciato ieri che il calciatore americano era a rischio per il match a causa di un attacco influenzale e oggi verrà presa la decisione su di lui.

Pulisic verso il forfait a Torino

Secondo quanto riportato da “Il Corriere della Sera“, stamattina le condizioni di Pulisic verranno valutate dallo staff medico rossonero. Il giocatore non è neanche partito per Torino con la squadra e, per questo, le sue probabilità di recupero sono molto basse. Il Milan, con tutta probabilità, dovrà quindi fare a meno del suo attaccante anche a gara in corso.

Al suo posto, scalda i motori Christopher Nkunku, chiamato a riscattarsi dopo un inizio di stagione a dir poco deludente, con ancora zero gol segnati in Serie A. Il francese dovrà dare risposte anche in ottica futura.