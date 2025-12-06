Milan, chi al posto di Fofana con il Torino: tre opzioni per Allegri

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, il Milan si rituffa sul campionato. Fatta eccezione per la Supercoppa in Arabia Saudita, d’ora in poi i rossoneri dovranno pensare solo al campionato. Un grande vantaggio, ma anche una grande responsabilità per il Diavolo, che ora non può più sbagliare. Il primo banco di prova sarà quello di lunedì con il Torino, con Max Allegri già chiamato a prendere un’importante decisione: chi mandare in campo al posto dell’infortunato Fofana.

Milan, Fofana out con il Torino: il favorito per la mediana è Ricci

Contro il Torino, il Milan dovrà fare a meno di Youssouf Fofana. Un’assenza non da poco per Allegri, che nelle prossime ore dovrà scegliere chi sarà il sostituto del francese in mediana. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al momento il favorito ad affiancare Modric e Rabiot in cabina di regia dovrebbe essere Samuele Ricci, pronto dunque a essere titolare proprio nella gara contro la sua ex squadra.

Oltre all’ex Torino, però, in ballottaggio ci sono anche Ruben Loftus-Cheek e Ardon Jashari. Il centrocampista inglese ha ovviamente caratteristiche molto diverse da Ricci, mentre Jashari ha convinto tutti nel suo debutto da titolare contro la Lazio. Tanto dipenderà da come Allegri vorrà impostare la partita.

Quando torna Fofana: il Milan punta a riaverlo contro il Sassuolo

Domenica sera il Milan ha dovuto fare i conti con il fastidio all’inguine di Fofana. Un problema che lo ha tenuto ai box per la sfida di Coppa Italia di giovedì e che lo renderà indisponibile anche per lunedì. Il francese dovrebbe, però, tornare a disposizione di Allegri per la sfida con il Sassuolo in programma a San Siro domenica 14 dicembre.