Milan-Como in Australia, cambia tutto: arriva la decisione a sorpresa

Una delle partite di Serie A più discusse della stagione è sicuramente Milan-Como, che non si è ancora disputata. La partita potrebbe essere storica, poiché c’è la possibilità che si giochi in Australia. Tuttavia, nelle ultime ore sono emerse alcune complicazioni.

Niente Australia per Milan-Como: i rossoneri cercano un’altra soluzione

Stando a quanto riporta ‘Gazzetta dello Sport’, l’Asian Football Confederation e Football Australia vorrebbero imporre alcune condizioni stringenti. Per esempio, vorrebbero selezionare un loro arbitro per dirigere il match e non vorrebbero pubblicizzare la sfida come un match del campionato italiano. Molto probabilmente, dunque, il Milan dovrà trovare una soluzione alternativa per far si che la gara si giochi l’8 febbraio.

La partita non si giocherà a Perth, ma neanche a San Siro, occupato dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. L’Inter, per esempio, ha scelto Monza per la sfida di Coppa Italia che si terrà in quella settimana.