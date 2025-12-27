Milan, deciso il futuro di Loftus-Cheek: Allegri si espone in conferenza

Era partito con il freno a mano tirato, ma l’inglese sta man mano entrando sempre di più negli schemi di Massimiliano Allegri, grazie alla sua duttilità e capacità di legare centrocampo e attacco. E a parlare dell’importanza di Loftus-Cheek e di quelle voci di una sua possibile cessione, ci ha pensato proprio il suo tecnico, mettendo un punto a questa storia.

“L’ho sempre detto”, Allegri non usa mezzi termini sull’inglese

Poche parole, ma buone. A volte non c’è bisogno di usare frasi lunghe per descrivere l’utilità e importanza di un giocatore, nonostante impiego e voci di mercato. Ed è proprio quanto fatto da Allegri durante la conferenza stampa pre-Verona, rispondendo alla domanda su un possibile addio di Loftuf-Cheek. Di seguito la sua risposta: