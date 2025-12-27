Milan – Verona, Allegri conferma l’assenza del big: “Domani non ci sarà”, poi su Fullkrug

Tra meno di 24 ore i rossoneri torneranno in campo dopo la delusione di Supercoppa. A San Siro arriva un Verona ostico, che con quest’anno con le big ha quasi sempre creato problemi. Una partita da non sottovalutare, e che vedrà Allegri costretto ad affrontare senza il grande assente, Rafael Leao.

“Ho preferito lasciarlo a casa”, Allegri svela tutto e chiede attenzione

Sarà dunque assente, nonostante si pensasse potesse tornare a disposizione dopo la panchina contro il Napoli in Supercoppa. E invece il suo allenatore conferma la sua assenza e chiede attenzione verso il Verona. Di seguito le sue parole in conferenza stampa:

“Leao non sarà convocato, ho preferito lasciarlo a casa in quanto giocatori part-time non vanno bene. Domani bisogna fare tre punti contro un Verona che ha vinto le ultime due partite, bisogna fare una partita ordinata e migliorare la fase difensiva che ci è mancata. Speriamo di invertire la tendenza ad andare sempre sotto, è una questione d’attenzione”.

Allegri si è poi esposto sulla difficoltà del campionato e dei prossimi impegni:

“Non so cosa faranno Juve e Roma sul mercato, ma sono d’accordo sul fatto che arrivare tra le prime quattro è una cosa molto difficile. È importante arrivare a marzo e stare attaccate alle prime quattro. Fino al 15 febbraio abbiamo 9 partite di cui 3 in casa e 6 in trasferta. Sono 2 mesi molto importanti che ci devono tenere aggrappati al gruppo in testa”.

Dunque attenzione e precisione, verso un calendario tosto. Ma anche una parentesi sul nuovo rinforzo offensivo e su alcuni elementi già presenti in rosa.

“L’ho visto sorridente e sarà pronto”, il tecnico rossonero parla di Fullkrug

Il 2 gennaio farà quasi sicuramente parte della lista convocati per la trasferta di Cagliari. E proprio del tedesco ha parlato Allegri alla vigilia del match contro il Verona. Di seguito le sue parole:

“Non avevamo in squadra le sue caratteristiche. E quando ho parlato con lui l’ho trovato contento, sorridente e volenteroso. Penso sia normale che sia in ritardo di condizione, ma lavora per essere a disposizione col Cagliari“.

Non sono mancate le parentesi su alcuni elementi già presenti in rosa, tra cui le voci di mercato legate a Ricci: