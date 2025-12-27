Milan, due club turchi sul rossonero: può partire già a gennaio, cifra fissata

Dopo le delusioni rimediate in Coppa Italia e Supercoppa, il Milan punterà tutto sul campionato. Vincere lo scudetto non è un obbligo, ma provarci si. Napoli e Inter restano favorite, ma dovranno affrontare molti più impegni dei rossoneri, che infatti pensano a smaltire l’organico. Con l’arrivo di Fullkrug si chiudono spazi in attacco e Christopher Nkunku potrebbe scalare nelle gerarchie. Il francese, infatti, si guarda intorno.

Mercato Milan, Nkunku può partire: due club turchi su di lui

Arrivato in estate per 37 milioni di euro, l’ex Chelsea ha collezionato solo una rete e due assist in 14 presenze. Un rendimento al di sotto delle aspettative, che sta portando le parti interessate a riflettere sul futuro. Se dovessero arrivare delle offerte interessanti, il Milan le ascolterebbe volentieri. Secondo ‘La Repubblica’, sull’attaccante ci sarebbero Galatasaray e Fenerbahce. I rossoneri chiedono 35 milioni.

Non solo la Turchia: Nkunku piace anche alla Juve

Oltre al mercato turco, Nkunku piace anche in Italia e in Inghilterra. Il nome del 28enne originario di Lagny-sur-Marne viaggia anche in orbita Juve: i bianconeri tengono in considerazione un possibile scambio con Federico Gatti. Il difensore piace tanto ad Allegri, che l’ha sempre schierato titolare a Torino. La pista che porta ad Istanbul, però, resta quella più calda.