Milan, Fullkrug a un passo! L’affare sta per decollare: manca solo questo

Oramai non ci sono più dubbi, il Milan ha scelto Niclas Fullkrug per rinforzare il reparto offensivo. I rossoneri disputeranno solo una partita a settimana fino a fine stagione, ma Allegri ha bisogno comunque di un’alternativa in più davanti. Il tedesco, con tutta la sua esperienza, sembra essere la soluzione migliore. La trattativa prosegue spedita.

Fullkrug-Milan, intesa vicina col West Ham: le cifre

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport DE’, manca poco all’intesa totale tra il Milan e West Ham, I rossoneri sarebbero disposti a pagare lo stipendio di Fullkrug per i prossimi sei mesi, per una cifra vicina a 1,5 milioni. Il giocatore dovrebbe arrivare in prestito, per poi essere riscattato in estate. Non è ancora chiaro se si tratterà di obbligo o diritto di riscatto. La cifra, eventualmente, si aggirerebbe attorno ai 10 milioni.

Fullkrug in cerca di riscatto: Milano lo aspetta

Fullkrug è stato protagonista nel Borussia Dortmund arrivato in finale di Champions League nel 2024, poi si è trasferito in Premier League. Con la maglia del West Ham, però, l’attaccante ha segnato solo tre reti in 29 presenze. Quest’anno, anche a causa degli infortuni, è ancora a secco di gol. Il 33enne tedesco vuole riscattarsi e spera di poterlo fare a Milano. Max Allegri lo aspetta a braccia aperte.