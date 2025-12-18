Milan-Fullkrug, spunta la data dell’arrivo in Italia: in quale partita può debuttare

È matchday per il Milan, che questa sera alle 20.00 italiane scenderà in campo a Riad per sfidare il Napoli. Semifinale di Supercoppa Italiana, con il Diavolo che vuole prendersi la finalissima per poi provare a mettere le mani sul trofeo per la seconda volta consecutiva. Il popolo rossonero è concentrato sulla gara, ma in questi giorni la mente non può che andare anche al mercato, e più precisamente a Niclas Fullkrug. Il tedesco è sempre più vicino al Milan: c’è già la possibile data del suo arrivo in Italia.

Milan, accelerata per Fullkrug: può sbarcare in Italia già prima di Capodanno

L’operazione alla caviglia destra da parte di Santiago Gimenez ha aggiunto ulteriore fretta in casa Milan per il colpo in attacco. I rossoneri hanno ormai affondato il colpo per Fullkrug e stanno provando a chiudere il prima possibile. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan vuole raggiungere l’intesa con il West Ham sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 13/15 milioni di euro, anche se il club inglese preferirebbe ovviamente l’obbligo a determinate condizioni.

La fumata bianca è comunque molto vicina, tanto che il Milan spera di poter far arrivare Fullkrug in Italia già prima di Capodanno o addirittura subito dopo Natale. In ogni caso il tesseramento del tedesco non potrà avvenire prima del 2 gennaio, motivo per cui il debutto non potrà arrivare nella sfida con il Cagliari – esattamente il 2 gennaio – ma in quella contro il Genoa dell’8 gennaio.

Fullkrug al Milan: può essere il profilo perfetto per Allegri

Seppur non si tratti chiaramente del miglior bomber degli ultimi anni, un giocatore come Fullkrug potrebbe essere perfetto per Allegri. Il tecnico rossonero ha sempre richiesto un centravanti fisico e l’ex Borussia Dortmund fa proprio al caso giusto. Profilo perfetto anche per la società, visti i costi tutt’altro che proibitivi.