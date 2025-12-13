Milan, Gabbia è l’uomo in più di Allegri: il dato strepitoso!

Matteo Gabbia sta vivendo una stagione da protagonista nel Milan di Massimiliano Allegri. Il difensore rossonero, classe 1999, si sta togliendo molte soddisfazioni, tanto da essere uno dei pochi difensori nei Big-5 campionati europei a non essere mai stato superato in dribbling. Con un minutaggio impressionante di 1260 minuti, Gabbia è l’unico giocatore del Milan a non aver saltato neanche un minuto in Serie A, come riportato dai dati Opta. Un rendimento che lo sta consacrando come una delle sorprese più positive dell’annata rossonera.

Gabbia, il muro difensivo del Milan

Matteo Gabbia è senza dubbio una delle rivelazioni del Milan di questa stagione. Con un minutaggio totale di 1260 minuti, il difensore rossonero è l’unico giocatore del Milan a non aver mai saltato un minuto di gioco in Serie A, stando a quanto riportato da Opta.

Non solo, Gabbia ha stabilito un record invidiabile: è l’unico difensore nei Big-5 campionati europei a non essere mai stato superato in dribbling in questa stagione. Un dato che lo rende ancora più prezioso per il Milan, soprattutto considerando il ruolo cruciale che ha nel contenere gli attacchi avversari. La sua capacità di fermare gli attaccanti senza commettere errori è una delle qualità che lo stanno facendo emergere come uno dei migliori difensori della Serie A.

Il Milan di Allegri e il ruolo di Gabbia

Il Milan di Allegri sta lottando per i vertici della classifica e l’apporto di Gabbia sta diventando fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati. La sua continuità e la capacità di leggere le situazioni difensive lo stanno rendendo un’arma in più per Allegri, che ha trovato in lui un difensore affidabile e di grande potenziale.

Le statistiche parlano chiaro: Gabbia non è solo un difensore tecnico, ma anche un giocatore estremamente disciplinato, sempre pronto a mantenere la calma sotto pressione. La sua prestazione in campo si riflette nel suo status di punto di riferimento difensivo, in grado di neutralizzare gli avversari in modo silenzioso ma efficace.

Un futuro brillante per Gabbia

Con i numeri che sta mettendo insieme, Gabbia sta attirando l’attenzione non solo dei tifosi del Milan, ma anche di addetti ai lavori e osservatori.

La sua crescita è evidente e non è escluso che possa ritagliarsi uno spazio sempre maggiore anche in Nazionale, soprattutto in vista dei futuri impegni internazionali. Le sue prestazioni, infatti, stanno dimostrando che può essere uno dei difensori più affidabili della sua generazione.