Milan – Gatti, respinta la richiesta di Ricci: nuova controfferta alla Juventus!

Il Milan ha messo gli occhi su Federico Gatti, ma la trattativa con la Juventus si sta rivelando difficile. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i rossoneri non hanno preso in considerazioni l’ipotesi di scambio con Ricci. Sul tavolo ora ci sono altri due giocatori, Koni De Winter e Santi Gimenez, ma i bianconeri hanno preso una decisione.

Nuova offerta alla Juve: doppia contropartita per Gatti!

Il Milan, sempre attento a rinforzare il proprio reparto difensivo, ha identificato Gatti come un obiettivo importante per il futuro. Il difensore della Juventus ha suscitato l’interesse dei rossoneri, che hanno avviato i contatti con il club bianconero. La richiesta della Vecchia Signora – scambio con Ricci – è stata ignorata.

Non volendosi arrendere, il Milan – secondo Nicolò Schira – ha cercato nuove strade, proponendo altri due giocatori: Koni De Winter e Santi Gimenez. La Juventus però, stando agli ultimi aggiornamenti, è ferma su una decisione: tenere il difensore italiano.