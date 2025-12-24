Milan – Gatti, respinta la richiesta di Ricci: nuova controfferta alla Juventus!

di
Gatti in partita con la Juventus

Il Milan ha messo gli occhi su Federico Gatti, ma la trattativa con la Juventus si sta rivelando difficile. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i rossoneri non hanno preso in considerazioni l’ipotesi di scambio con Ricci. Sul tavolo ora ci sono altri due giocatori, Koni De Winter e Santi Gimenez, ma i bianconeri hanno preso una decisione.

Nuova offerta alla Juve: doppia contropartita per Gatti!

Il Milan, sempre attento a rinforzare il proprio reparto difensivo, ha identificato Gatti come un obiettivo importante per il futuro. Il difensore della Juventus ha suscitato l’interesse dei rossoneri, che hanno avviato i contatti con il club bianconero. La richiesta della Vecchia Signora – scambio con Ricci – è stata ignorata.

Non volendosi arrendere, il Milan – secondo Nicolò Schira – ha cercato nuove strade, proponendo altri due giocatori: Koni De Winter e Santi Gimenez. La Juventus però, stando agli ultimi aggiornamenti, è ferma su una decisione: tenere il difensore italiano.

 

Paolo Cibelli

Gestione cookie