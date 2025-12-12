Milan, Gimenez ai saluti: spuntano 4 alternative per l’attacco. Sfida aperta in Serie A

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Milan iniziano le prime riflessioni. La dirigenza lavora in sintonia con Massimiliano Allegri per dare continuità al progetto tecnico e restare agganciati alla corsa scudetto. Tutto ruota intorno al futuro di Santiago Gimenez, sempre più ai margini e possibile pedina in uscita. Una sua partenza potrebbe sbloccare nuove strategie offensive, con diversi nomi già sul tavolo e una sfida che coinvolge direttamente la Serie A.

Gimenez verso l’addio e strategia chiara

Il punto di partenza è Santiago Gimenez. Arrivato dal Feyenoord per circa 32 milioni, l’attaccante messicano non ha inciso come previsto. In campionato è rimasto a secco e non gioca da oltre un mese. A Milanello la linea è definita. Il club valuta solo una cessione a titolo definitivo, con una richiesta tra i 25 e i 30 milioni.

È il messaggio filtrato dall’area sportiva, mentre l’agenzia del giocatore continua a escludere un addio immediato. In presenza di un’offerta adeguata, però, il domino potrebbe partire.

Le alternative per l’attacco di Allegri

Il primo nome proposto è Mauro Icardi, oggi al Galatasaray. Il profilo divide. Restano dubbi sulla condizione fisica dopo il grave infortunio e pesa un ingaggio superiore ai 10 milioni. L’idea di un ritorno in Italia affascina il giocatore, meno la dirigenza.

Resta monitorato Joshua Zirkzee del Manchester United, un’opzione seguita con attenzione per caratteristiche e prospettiva. Piace molto anche alla Roma. In Serie A piace Lorenzo Lucca, ora al Napoli, già vicino ai rossoneri in estate quando l’Udinese respinse un’offerta giudicata insufficiente. Dall’Inghilterra rimbalza infine il nome di Niclas Fullkrug del West Ham, in uscita ma poco convincente sul piano tecnico.

Non solo l’attacco, movimenti a centrocampo

Il mercato potrebbe coinvolgere anche Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista riflette sul futuro e cerca continuità per non perdere il Mondiale. Il suo entourage guarda a Bundesliga e Premier League. In caso di partenza, il Milan valuta Giovanni Fabbian del Bologna, con la concorrenza della Lazio.

Resta sullo sfondo Mateo Kovacic del Manchester City, profilo esperto e legato alla Serie A. Gennaio si annuncia decisivo. Tra scelte difficili e ambizioni alte, il Milan prova a costruire il futuro con rispetto per la propria identità.