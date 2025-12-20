Milan, Gimenez si è operato: arriva il messaggio sui social

L’attaccante del Milan, Santiago Gimenez, si è sottoposto all’operazione per recuperare dall’infortunio accusato più di un mese fa. Al club rossonero manca la presenza di un attaccante di ruolo, seppur in zona gol il messicano non fosse impeccabile: ora, con la sua assenza prolungata, si dovrà intervenire.

Il messaggio social di Gimenez: “Milan, saremo più forti di prima”

Santiago Gimenez non scende in campo con la maglia del Milan dal 2 novembre scorso, data del match contro la Roma, a causa di un fastidioso e prolungato infortunio. Tuttavia, il dolore si è prolungato e, di comune accordo con lo staff medico, il messicano si è sottoposto a un intervento chirurgico. Ovviamente il Milan a fretta e inizia a guardarsi seriamente intorno sul mercato (con Fullkrug che si avvicina), ma Gimenez resta ampiamente ottimista e speranzoso sulla via del recupero.

Ecco quanto diffuso da Gimenez sui propri social: