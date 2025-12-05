Milan, il calciatore fa mea culpa dopo la sconfitta in Coppa Italia: spiegato il motivo del ko

Il Milan perde contro la Lazio e deve salutare la Coppa Italia. I rossoneri non sono riusciti a vincere come avevano fatto in campionato sempre contro i biancocelesti, salutando anzitempo la competizione a causa del gol di Zaccagni. Nel post-partita ha parlato Massimiliano Allegri ma non solo. A presentarsi ai microfoni e fare mea culpa c’è stato anche Samuele Ricci, intervistato ai microfoni di Sport Mediaset.

Ricci dopo la partita: “Ho fatto troppi errori”

L’ex calciatore del Torino Samuele Ricci ieri è partito titolare, sfruttando la giornata di riposo data a Luka Modric. La partita, però, non è andata come sperava il centrocampista, con un Milan non perfetto. Oltre questo, anche lo stesso giocatore ha disputato un match con diversi errori, come ammesso dallo stesso classe 2001.

“Ci sono stati un po’ troppi errori tecnici, anche io ho sbagliato troppo. Non abbiamo trovato l’occasione giusta e non siamo stati concreti nelle poche chance avute. Poi abbiamo preso gol su palla inattiva e questo ha fatto la differenza”.

La Lazio e il proseguo della stagione

Il centrocampista del Milan ha poi discusso sulla partita dei biancocelesti e quello che questa sconfitta può dare in negativo per il continuo della stagione.

Sulla Lazio.

“Ci aspettavamo la loro reazione dopo il ko a Milano. Per una buona parte della gara abbiamo tenuto bene ma ci è poi mancata una buona imbucata o ripartenza. Ci dispiace perché era una partita secca, ma pensiamo al Torino”.

Sul proseguo della stagione.