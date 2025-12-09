Milan, il dato fa ben sperare: avete notato la statistica?

di
Massimiliano Allegri in campo per la Coppa Italia

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, passa anche contro il Torino di Marco Baroni nel posticipo del lunedì. Gara rocambolesca, diversa dalle precedenti, ma i rossoneri, grazie ad un super Christian Pulisic, riescono a portare a casa i tre punti: la particolare statistica può far sorridere l’ex allenatore della Juventus, avete visto il dato?

Milan, superata quota 30: il dato fa felice Allegri

Fondamentale la vittoria di ieri sera a Torino contro i granata. Tre punti che riportano il Milan in testa alla classifica, in compagnia del Napoli di Antonio Conte. La speciale statistica, intanto, fa ben sperare Massimiliano Allegri e tutti i tifosi rossoneri.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con il successo di ieri sera, il Milan è arrivato a 31 punti in classifica, come non gli capitava dalla stagione dell’ultimo scudetto (2021-2022). Nell’era dei tre punti, ogni volta che i rossoneri hanno superato quota 30 a questo punto del campionato, hanno sempre chiuso almeno a podio.

Massimiliano Allegri in panchina nella gara di Coppa Italia
Allegri in panchina contro la Lazio

Milan, Allegri vuole la Champions League: la statistica lo premia

L’obiettivo dichiarato fin da inizio stagione dal nuovo tecnico rossonero, è tornare immediatamente in Champions League, nell’Europa che conta. La statistica, quindi, può far sorridere Massimiliano Allegri e dall’altro canto fa sognare i tifosi del Milan.

Laura Bisogno

