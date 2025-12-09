Milan, il dato fa ben sperare: avete notato la statistica?

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, passa anche contro il Torino di Marco Baroni nel posticipo del lunedì. Gara rocambolesca, diversa dalle precedenti, ma i rossoneri, grazie ad un super Christian Pulisic, riescono a portare a casa i tre punti: la particolare statistica può far sorridere l’ex allenatore della Juventus, avete visto il dato?

Milan, superata quota 30: il dato fa felice Allegri

Fondamentale la vittoria di ieri sera a Torino contro i granata. Tre punti che riportano il Milan in testa alla classifica, in compagnia del Napoli di Antonio Conte. La speciale statistica, intanto, fa ben sperare Massimiliano Allegri e tutti i tifosi rossoneri.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con il successo di ieri sera, il Milan è arrivato a 31 punti in classifica, come non gli capitava dalla stagione dell’ultimo scudetto (2021-2022). Nell’era dei tre punti, ogni volta che i rossoneri hanno superato quota 30 a questo punto del campionato, hanno sempre chiuso almeno a podio.

Milan, Allegri vuole la Champions League: la statistica lo premia

L’obiettivo dichiarato fin da inizio stagione dal nuovo tecnico rossonero, è tornare immediatamente in Champions League, nell’Europa che conta. La statistica, quindi, può far sorridere Massimiliano Allegri e dall’altro canto fa sognare i tifosi del Milan.