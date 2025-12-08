Milan, Landucci non ha dubbi dopo il Torino: “È la partita che cambia tutto”, poi sull’infortunio di Leao

Tre punti di un peso specifico immenso per il Milan, che a Torino vede i demoni ma poi dimostra a tutti di poter lottare davvero per lo Scudetto. Un primo tempo catastrofico dei rossoneri, che vanno sotto di due gol, ma anche un secondo tempo quasi perfetto per il Diavolo, che grazie al subentrante Christian Pulisic ribalta i granata e vince per 3-2. Nel post partita Marco Landucci, intervenuto a DAZN al posto dello squalificato Max Allegri, ha analizzato la vittoria.

Il viceallenatore rossonero ha parlato della gara e di quanto possono essere importanti questi tre punti per il proseguo della stagione. Parole anche su Christopher Nkunku, anche oggi poco incisivo, e sull’infortunio di Rafael Leao:

PRESTAZIONE – Siamo soddisfatti perché abbiamo vinto. Secondo me il primo tempo non ci aspettavamo un atteggiamento del genere, volevamo passare centralmente e su questo ci hanno fatto gol. Nel secondo tempo questa squadra ci mette l’anima, Pulisic stava male. Lo spirito di questo gruppo è importante. Mai trovato un gruppo così e siamo contenti. Ora ci riposiamo per poi pensare al Sassuolo

NKUNKU – Nel secondo tempo è cresciuto molto come tutta la squadra. A lui piace mettersi da mezz’ala sinistra, ma ha fatto un bellissimo secondo tempo. È stato bravo, poteva trovare il gol. È un momento in cui non gli vanno bene le cose, ma sono convinto che andrà meglio.