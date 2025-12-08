Torino-Milan, Rabiot avverte la squadra dopo la vittoria: “Non riusciremo a farlo sempre”

di
Christian Pulisic e Adrien Rabiot ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan per 3-2 contro il Torino

Folle vittoria per 3-2 in rimonta per il Milan, che contro il Torino vede le tenebre ma alla fine trova tre punti preziosissimi. Un avvio di gara a dir poco insufficiente i rossoneri, che vanno sotto di due. Poi una perla di Rabiot e un ottimo secondo tempo, con un Pulisic in versione Pallone d’Oro, ribaltano tutto. Dopo il triplice fischio proprio Adrien Rabiot e Christian Pulisic sono intervenuti ai microfoni di DAZN per analizzare la sofferta, ma dolcissima, vittoria.

Milan, Rabiot resta con i piedi per terra: “Troppo mosci all’inizio”

Subito dopo il termine della gara, il centrocampista francese e il fantasista statunitense, grandi protagonisti per i tre punti rossoneri, hanno detto la loro su questa folle partita. In particolar modo Rabiot si è concentrato sull’avvio della gara, decisamente troppo negativo:

Siamo stati un po’ mosci all’inizio, dobbiamo lavorare su questo perché non sempre riusciremo a rimontare una partita dopo essere stati sotto 2-0. Oggi prendiamo questi tre punti e guardiamo avanti. Finalmente è arrivato il primo gol, un gran ben gol. Ma quello che più conta è che sia servito per portare a casa i tre punti.

Christian Pulisic e Adrien Rabiot ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan per 3-2 contro il Torino
Christian Pulisic e Adrien Rabiot ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan per 3-2 contro il Torino

Tanta gioia per Pulisic, entrato nella ripresa e decisivo con una doppietta. Ancora una volta l’ex Chelsea ha dimostrato di essere il vero fuoriclasse della squadra:

Sono sempre contento quando posso aiutare la squadra, è il mio compito fare gol e assist. Sono molto contento per la doppietta.

Raffaele Cafagna

Sono un aspirante giornalista classe 2003 che tra pochi mesi conseguirà il tesserino da pubblicista. Grande appassionato di calcio, ma di ogni sport in generale, ho intrapreso da pochi anni la carriera in questo mondo con la certezza che realizzerò il mio sogno: raccontare e vivere di sport.
Gestione cookie