Torino-Milan, Rabiot avverte la squadra dopo la vittoria: “Non riusciremo a farlo sempre”

Folle vittoria per 3-2 in rimonta per il Milan, che contro il Torino vede le tenebre ma alla fine trova tre punti preziosissimi. Un avvio di gara a dir poco insufficiente i rossoneri, che vanno sotto di due. Poi una perla di Rabiot e un ottimo secondo tempo, con un Pulisic in versione Pallone d’Oro, ribaltano tutto. Dopo il triplice fischio proprio Adrien Rabiot e Christian Pulisic sono intervenuti ai microfoni di DAZN per analizzare la sofferta, ma dolcissima, vittoria.

Milan, Rabiot resta con i piedi per terra: “Troppo mosci all’inizio”

Subito dopo il termine della gara, il centrocampista francese e il fantasista statunitense, grandi protagonisti per i tre punti rossoneri, hanno detto la loro su questa folle partita. In particolar modo Rabiot si è concentrato sull’avvio della gara, decisamente troppo negativo:

Siamo stati un po’ mosci all’inizio, dobbiamo lavorare su questo perché non sempre riusciremo a rimontare una partita dopo essere stati sotto 2-0. Oggi prendiamo questi tre punti e guardiamo avanti. Finalmente è arrivato il primo gol, un gran ben gol. Ma quello che più conta è che sia servito per portare a casa i tre punti.

Tanta gioia per Pulisic, entrato nella ripresa e decisivo con una doppietta. Ancora una volta l’ex Chelsea ha dimostrato di essere il vero fuoriclasse della squadra: