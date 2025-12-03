Milan, il grande colpo non è più un’ipotesi: il club sta valutando la clamorosa ipotesi

I rossoneri saranno impegnati domani sera per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Ma la società pensa già al futuro e più nello specifico al mercato di gennaio. Uno dei temi che il Milan continua a portare avanti è quello legato alla difesa, con un reparto che Allegri vuole rafforzare. E tra i nomi caldi, torna in voga quello del grande ex, Thiago Silva.

Thiago Silva al Milan? Si può fare, ma c’è un ostacolo da superare

Già solo accostare il nome del difensore brasiliano, che in Italia ha fatto più che bene con la maglia rossonera, ha fatto tornare in mente gli anni gloriosi proprio del primo Milan di Allegri. E il loro ritrovo non è più una semplice suggestione. Infatti, come riportato da la Repubblica, la società sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di riportarlo a Milano, con un contratto di sei mesi, da gennaio a giugno 2026.

D’altronde stesso il brasiliano vuole tornare in Europa per rientrare nei piani del ct del Brasile, Carlo Ancelotti, e stappare la convocazione ai prossimi Mondiali. Resta, però, da convincere una piccola parte della società del Milan, non del tutto convinta. Ma la maggioranza preme e forte, ed è vicina a riuscire a portare – di nuovo – Thiago Silva alla corte dei Allegri.